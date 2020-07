Contabiliza SSO 776 personas que cursan actualmente la enfermedad de COVID-19

-Reitera el sector Salud no descuidar las medidas de protección, el riesgo de contagio continúa

-Se reportan 210 casos nuevos y 14 defunciones.

Oaxaca de Juárez, Oax, 10 de julio de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), dieron a conocer que de acuerdo al informe técnico epidemiológico de la pandemia, hasta este viernes 10 de julio, se tienen registrados siete mil 438 casos de COVID-19 en el estado; de estos 210 son pacientes nuevos, dando un total de 776 personas que cursan actualmente la enfermedad.

El director de Atención Médica de la institución, Erick Azamar Cruz, en representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, indicó que lamentablemente del global de confirmados, 714 han derivado en fallecimientos (259 mujeres y 455 hombres), 14 más que el día de ayer, principalmente con enfermedades crónicas.

De éste reporte, 389 decesos corresponden a Valles Centrales, 148 a Tuxtepec, 88 al Istmo, 36 a la Mixteca, 28 a la Costa y 25 a la Sierra (Norte).

Detalló que hasta este viernes se tiene un acumulado de cinco mil 948 pacientes que se han recuperado, tres mil 570 han dado negativo a la prueba y se tiene en estudio a mil 173 casos sospechosos; por lo que a la fecha existe un global de doce mil 181 notificaciones.

El funcionario especificó que tres mil 336 mujeres se han contagiado de la enfermedad respiratoria, cifra que representan el 45% del total de casos, así como cuatro mil 102 hombres, que corresponden al 55%.

Del personal de salud que ha salido positivo a la prueba de COVID-19, 455 son médicos, 580 profesionales de la enfermería y 370 de otros perfiles del sector, especificó.

El director de Atención Médica recordó a la ciudadanía sobre la importancia de asumir con seriedad las acciones de protección sanitaria, ya que el retorno a la nueva normalidad, de acuerdo al semáforo naranja epidemiológico, debe ser con cautela, de manera ordenada y responsables.

Por lo que pidió reforzar las medidas de higiene y limpieza, así como el uso de cubre boca, principalmente de las personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

