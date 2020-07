Anuncian médicos y enfermeras de Oaxaca, jornada de prostestas ante la falta de equipo de protección para covid

-Así mismo piden la entrega de bonos especiales



Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Médicos y enfermeras de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) en Oaxaca, anunciaron el inicio de una jornada de lucha con protestas y paro de actividades, a partir del próximo 13 de julio para reclamar al gobierno federal y estatal, la falta de entrega de equipo de protección, insumos y medicamentos para enfrentar la contingencia por el covid-19.

Afirman que no están dispuestos a tener de su bando a más contagiados y víctimas por la falta de apoyos y entrega de equipos de protección para la primera línea de batalla que enfrenta a la contingencia por la pandemia, en unidades médicas y clínicas donde hace falta lo indispensable.

Sostienen que en los últimos 2 meses, 17 médicos y enfermeras, además de 4 camilleros y 3 trabajadores diversos han muerto en los últimos dos meses a causa de covid-19.

Además de que más de 430 médicos y 550 enfermeras se han contagiado, además de 300 trabajadores más de enseres, equipo de mantenimiento, camilleros y laboratoristas, también se han afectado.

El líder de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSS) Mario Félix Pacheco, dijo que ya no están dispuestos a tener la peor parte en esta lucha sanitaria máxime que sea por irresponsabilidad de las instituciones públicas, y refirió lo mismo al Instituto Nacional del Bienestar (Insabi) y a la secretaría de Salud (SS) estatal.

Según el dirigente el gobierno estatal ha roto todos los acuerdos, que se habían alcanzado para asumir la contingencia y que se vienen arrastrando exigencias de minutas anteriores y todo por la mala actuación de funcionarios públicos.

Dijo que el reconocimiento a los médicos, enfermeras y trabajadores que están al frente de esta contingencia no tiene que ser solo en redes sociales con buenos deseos, sino con acciones contundentes, por lo que exigieron la dotación de un bono económico extraordinario por Covid.19 para todo el personal sindicalizado.

Pidieron que los 25 hospitales habilitados pare atender covid-19, sean sanitizados y demandaron pruebas de laboratorio para todo el personal y si hay casos positivos, se atienda con el mejor equipo humano y médico en el ISSSTE.

Además pidieron que se contrate a más personal para que los médicos y enfermeras que están atendiendo las unidades médicas, tengan descanso.

El inicio de la jornada de lucha está prevista para el próximo 13 de julio y han sido convocados a movilizarse, los 17 mil trabajadores que conforman este gremio.

