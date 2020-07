Tras saturación en clínicas del ISSSTE, S-22 pide a agremiados cuidarse

-Les sugieren seguir con las recomendaciones pero principalmente quedarse en casa



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en los últimos días en Oaxaca, a pesar de que el semáforo pasó a color naranja, los casos de covid-19 han ido en aumento, esto ha provocado que haya una saturación en las clínicas del IMSS, ISSSTE y en los hospitales, por lo tanto la dirigencia de la Sección 22 pidió a sus agremiados cuidarse, ya que la saturación de las clínicas, podría complicar la atención de los maestros.



A través de un comunicado, firmado por el Titular de la secretaría de Previsión y Asistencia Social de la sección 22, Jorge Cajero Velasco, se informa que las clínicas de las 8 regiones están saturadas, esto es se agrega en el comunicado “es decir el espacio exclusivo para atender pacientes con COVID-19 sobrepasó el límite que se tenía destinado”.



Por lo tanto pide a los agremiados a seguir con todas las medidas principalmente quedarse en casa, seguir con el distanciamiento social y lavarse las manos, aplicarse gel, y utilizar el cubrebocas, para que no sean parte de las cifras, y con esto no necesitar acudir a las clínicas, las cuales están saturadas.



Sin embargo, recomendó que en caso de presentar síntomas piden que acudan a una unidad médica, para que reciban la atención adecuada.



Y es que en lo que respecta a la clínica de Tuxtepec, se había prometido una nueva clínica desde hace unos años, sin embargo a pesar de la exigencia de los trabajadores y de los mismos derechohabientes que son los que sufren de las carencias tanto de equipo, especialistas y de camas, hasta el momento no cuentan con ésta.

