Trabajador del IMSS Oaxaca, denuncia que los obligan a trabajar a pesar de tener covid

-Esto podría desatar un brote de casos en esta clínica, entre el personal y los pacientes que son de grupos vulnerables



De la redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles un trabajador del (IMSS) Hospital General de Zona Número No.1, “Dr. Demetrio Mayoral Pardo”, en Oaxaca, denunció que están obligando al personal a trabajar a pesar de dar positivo a covid, lo que podría desatar un brote entre el personal y entre los pacientes que son de los grupos vulnerables.



A través de su cuenta de facebook, el trabajador Carlos Ordáz denunció que dio positivo a covid, sin embargo está de vacaciones, pero además estaba acompañando a otra compañera del IMSS y le dijeron que tenía que regresar a trabajar con las medidas necesarias “si está positivo ya todos los trabajadores positivos están regresando a trabajar”



Pidió a los directivos del instituto que deben de aplicar las medidas necesarias también en el personal, ya que la recomendación es estar en cuarentena una vez que dan positivo, y no ir a trabajar poniendo en riesgo más su vida y la de los pacientes, cosa que no está ocurriendo en el HGZ 1 de Oaxaca.



Así mismo, señaló que cuando van por su incapacidad el mismo personal se ríe porque piensan que va a estar de “huevón”, por lo que pidió al Instituto que contrate el personal adecuado y con mucha sensibilidad para que atienda de manera adecuada a los pacientes, ya que él lo vivió, a pesar de ser trabajador de esta clínica.



Aunado a eso, no le quieren dar la incapacidad a una compañera que presenta todos los síntomas, por lo que exigió al instituto que se ponga las pilas para que el personal trabaje en las mejores condiciones, ya que esto ha provocado que no pueda ver de cerca a su familia, porque teme que los pueda contagiar.



Esta denuncia del personal no ha sido la única, si no han sido varios los trabajadores que han dado a conocer la falta de equipo y de insumos por parte de los directivos, no únicamente en esta clínica si no en varias.

