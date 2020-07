Tienda Elektra de Loma Bonita se ampara para abrir; cabildo rechaza amparo

-El Edil anunció que no permitirán que abran la tienda, por lo tanto hay elementos de seguridad resguardando el lugar



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado domingo el Cabildo del municipio de Loma Bonita, acordó el cierre del comercio no indispensable durante esta semana, pero la empresa Elektra del Grupo Salinas decidió abrir, sin embargo por no acatar las medidas decidieron clausurarla, pero este jueves el representante legal de la empresa presentó un amparo para poder abrir, mismo que fue rechazado por el cabildo.



El Presidente Municipal Raymundo Rivera, informó que es importante que todos se sumen y con esto abonar para que no haya más contagios de covid, ya que en lo que va de este mes de julio van 33 defunciones sospechosas por covid, por lo que les pidió a los directivos que los apoyaran cerrando durante 8 días.



“Vemos que entran, entran y entran, traen un amparo pero como yo les decía, la persona que les giró ese amparo no vive en Loma Bonita, por eso es que nos negamos a que esa tienda haga su apertura”, reiteró el Edil.



Comentó que los casos de covid seguirán a la alza, si es que estas tiendas se nieguen a seguir las recomendaciones, que es la de permanecer con las cortinas abajo hasta el próximo domingo, plazo que podría ampliarse dependiendo de los casos que vayan surgiendo.



Para evitar que los trabajadores abran la tienda Elektra, elementos de la policía municipal se postraron afuera de la tienda, para evitar que levanten sus cortinas a pesar de tener su amparo.



Por su parte del líder de los comerciantes en Loma Bonita, Rolando Bravo señaló que este gremio decidió también bajar sus cortinas por decisión propia, y con esto sumarse para que no haya más defunciones principalmente, siendo alrededor de 300 a 350 los locatarios que decidieron cerrar.

