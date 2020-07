Sin conocimiento del proyecto de rehabilitación de central de abasto: Ayuntamiento de Oaxaca

-Por su parte los locatarios exigen seguridad por los robos que se han presentado en las últimas semanas



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- A poco más de un mes del incendio en la central de abasto, no se tiene conocimiento del proyecto para la rehabilitación del inmueble, así lo dio a conocer la Coordinación Ejecutiva del Mercado de Abastos del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez a cargo de Nohemí Alavés Aquino.



Agregó que los locales que resultaron afectados serán reparados con las mismas dimensiones, sin embargo no especificó el material con el que se realizarán estos trabajos, toda vez que el proyecto no ha sido entregado por la dependencia que lo elaboraría.



Y es que el ayuntamiento capitalino inició con los trabajos de retiro de las estructuras, una vez que la Fiscalía General del Estado emitió el dictamen de las causas que provocaron el incendio en la central de abasto el pasado 27 de mayo, informó la Directora de la Central de Abasto.



Mencionó que resultaron afectadas 186 personas y 150 casetas, asimismo indicó que además del recuento de los daños, se pudo tener con certeza la cantidad de locales que están de manera irregular, la mayoría de ellos fueron heredados y lo único que deben hacer es actualizar su documentación dijo la funcionaria municipal.



Por su parte locatarios de la central de abasto piden a las autoridades que les brinden seguridad, pues se han presentado varios robos en distintos locales, entre los objetos que han sido robados se encuentran básculas, situación que afecta a los comerciantes que quieren reanudar sus actividades.



Señalaron que con la falta de seguridad no sólo están vulnerables los locatarios, sino también las personas que acuden a realizar sus compras, asimismo indicaron que esta solicitud de seguridad la han realizado en varias ocasiones y no han obtenido respuesta a su demanda.



Los locatarios mostraron a los medios de comunicación imágenes de cómo encontraron sus locales después de haber sido robados, por ello es que piden de manera urgente que las autoridades les garanticen la seguridad en la central de abasto.

