Plantea Irineo Molina incluir a productores de plátano al programa Bienestar

-Tuxtepec, máximo productor de este fruto en Oaxaca

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado federal Irineo Molina Espinoza planteó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados que busca incluir a los pequeños y medianos productores de plátano como beneficiarios del Programa de Producción para el Bienestar.

El punto de acuerdo exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos Arámbula a emitir un acuerdo modificatorio de las reglas de operación del Programa Producción para el Bienestar para que los productores plataneros de mediana y pequeña escala sean incluidos como beneficiarios y cuya inclusión se lleve a cabo para los ejercicios fiscales subsecuentes.

Actualmente Chiapas aporta el 30 por ciento de la producción nacional, le sigue Tabasco con 26.5 por ciento, y Veracruz con 9. 3 por ciento. Además, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Morelos, Ciudad de México e Hidalgo, forman parte de los 16 estados que producen esta fruta.

De ser aprobada la petición, se beneficiaría a los más de cinco mil productores campesinos de diversas entidades federativas, donde tan sólo en Oaxaca el máximo productor de este fruto es Tuxtepec.

Es importante desatacar que algunos de los estados productores de plátano están considerados como muy pobres por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre los cuales destacan Puebla Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Molina Espinoza reiteró que los productores son un sector desprotegido, ya que para comercializar su producto deben absorber los costos de empaque y transporte para que su fruta llegue a las centrales de abasto y, una vez ahí, poder competir con los precios ofertados por grandes productores, de ahí su interés por que sean integrados al programa de Bienestar.

