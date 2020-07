Participa Director General del IEEPO en reunión nacional para fortalecer la educación pública

-Entre los temas que se abordaron, se revisaron Talleres emergentes de formación docente y cursos de acción

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de julio de 2020.- La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), realizó una reunión virtual con los secretarios y autoridades de educación del país, con el fin de dar continuidad a una agenda conjunta que contribuya a impulsar el desarrollo del Sistema Educativo Nacional y en la que participó el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal.

Ante la presencia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán y la comisionada presidenta de la Junta Directiva del organismo, Etelvina Sandoval Flores, se revisaron temas como los Talleres emergentes de formación docente y cursos de acción para el próximo ciclo escolar, de manera complementaria a las disposiciones establecidas por la SEP, como parte de las políticas para el desarrollo profesional de las y los maestros.

Así también, itinerarios para el re-encuentro que la Mejoredu -en el marco de sus atribuciones- diseñó como una contribución y en respuesta a los desafíos educativos que ha traído la contingencia sanitaria.

Al respecto, el Director General del IEEPO resaltó que la construcción de una mejor educación para la niñez y adolescencia es prioridad del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, por lo que el Instituto coadyuva constantemente con las acciones presentadas por la Mejoredu, como es el caso de la implementación de talleres de formación continua dirigidos a las y los docentes del estado.

De esta manera, se contribuye a que maestras y maestros refuercen su papel como agentes para la transformación educativa, y a fortalecer a las comunidades escolares como espacios de equidad e inclusión, así como a mejorar el aprendizaje de las y los alumnos.

En el diálogo con autoridades educativas, convocado y coordinado por la Comisión, la presidenta del organismo, Etelvina Sandoval Flores, invitó a las autoridades educativas a continuar trabajando de manera coordinada, para lograr la meta de cumplir con el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una mejor educación básica, con calidad y en equidad.

La Mejoredu tiene como propósito facilitar la participación activa y armónica de los actores del proceso educativo y de los sectores social, público y privado en este tema.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario