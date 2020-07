Los Servicios de Salud de Oaxaca exhorta a suspender actividades que concentren personas en Zaachila

-Con esto se mitiga el riesgo de contagio masivo de COVID-19



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.- Mediante un oficio con fecha del 6 de julio del 2020, los SSO solicitó al ayuntamiento de Villa de Zaachila, suspender todo tipo de actividades que generen aglomeración de personas, como: baratillo, tianguis, día de plaza, concentraciones religiosas, eventos culturales, sociales, deportivos, ferias y todo aquel que se represente un riesgo de contagio masivo.



También se solicitó llevar a cabo las acciones necesarias para continuar fomentando las medidas sanitarias de prevención para la pandemia por la enfermedad de SARS-CoV2.



“Recordando que la seguridad y cuidado de la salud de la población que usted representa, en el marco de la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia que promueve la Secretaría de Salud Federal es responsabilidad de los tres niveles de gobierno”, refiere el documento.



Autoridades municipales en conjunto con locatarios y comerciantes de la zona habían acordado en días pasados la apertura de tres mercados de la población, bajo los protocolos y medidas de higiene y sanitización correspondientes.



De acuerdo al último reporte de los Servicios de Salud de Oaxaca, en la Villa de Zaachila se han acumulado 152 casos confirmados, 11 casos activos, 11 defunciones y 116 pacientes recuperados del COVID-19.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario