Exhorta SSO a la población a utilizar correctamente el equipo de protección personal ante el COVID-19

-Se contabilizan 289 casos nuevos, dando un total de 577 pacientes que cursan con la enfermedad en etapa activa

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 08 de julio de 2020.-Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron que ante la pandemia por COVID-19, el uso del cubrebocas es fundamental en todos los espacios públicos, sin retirarlo en ningún momento y utilizarlo correctamente.

El director de Atención Médica de esta institución, Erick Azamar Cruz, explicó que la mascarilla aumenta las posibilidades de no respirar gotículas de saliva emitidas por personas que pudieran estar contagiadas con el virus y con ello infectarse; éste se debe colocar abarcando nariz y boca, así como evitar tenerlo debajo de la barbilla, en la frente o sobre el cabello, ni tocarlo durante su uso, para garantizar su efectividad.

Y es que dijo que al corte de este miércoles 8 de julio, en el informe técnico de la emergencia sanitaria se tiene el reporte de 577 casos activos en el estado, por lo que el riesgo de contagios de la enfermedad continúa latente.

Detalló que se han identificado 289 pacientes nuevos en las últimas 24 horas en 63 municipios, dando un total de seis mil 924 casos confirmados en toda la jornada de la emergencia sanitaria, de los cuales 682 han fallecido, 12 más que el día de ayer.

Así también hizo hincapié que de acuerdo al estado de salud de los pacientes que han dado positivo al nuevo coronavirus, mil 705 han requerido hospitalización, cifra que representa el 25% del total y cinco mil 219 han cursado la enfermedad en sus domicilios, al presentar síntomas sin gravedad, es decir el 75% del global de casos.

Enfatizó que a la fecha se tiene un registro de tres mil 485 pruebas que han dado negativo al virus, mil 209 personas se encuentran como sospechosas en espera de resultados y cinco mil 665 se han recuperado del padecimiento respiratorio.

Agregó que de la cifra de personas contagiadas en los últimos 14 días, 292 se ubican en Valles Centrales, 116 en Tuxtepec, 77 en el Istmo, 56 en la Mixteca, 23 en la Costa y 13 en la Sierra (Norte).

Mencionó que han dado positivo a la prueba de COVID-19 429 médicos, 547 profesionales de enfermería y 332 trabajadores de otros perfiles. Y hasta este miércoles se tiene el 47.3% de ocupación hospitalaria en el estado.

Ante la reapertura de las actividades económicas en la entidad, precisó que la población hoy más que nuca debe ser responsable y acatar las medidas de protección sanitaria en todo momento, para minimizar la transmisión del COVID-19, ya que la enfermedad aún no tiene tratamiento médico ni vacuna y continúa siendo un riesgo para todas y todos los oaxaqueños.

Finalmente recordó a la ciudadanía que el cubrebocas se debe desechar cuando este mojado, cortarlo y tirarlo en un recipiente tapado, sí es de tela lavarlo con agua y jabón después de cada uso; asimismo advirtió que las mascarillas no sustituyen las medidas de higiene como son lavado de manos, sana distancia y limpieza de espacios y superficies comunes, la combinación de todas las acciones incrementa la barrera de protección ante el virus.

