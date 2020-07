En riesgo atención médica para Pedro Lezama; familia pide ayude por Change.org

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la falta de garantías de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el becario de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, Pedro Lezama, en su atención médica tras el accidente que casi le cuesta la vida, los padres del joven lanzaron una petición en Change.org para que el gobierno federal cumpla con este compromiso.

Luego de culminar su periodo como becario durante un año, a inicios de junio, la Secretaría del Trabajo que dirige Luisa María Alcalde Luján, interpuso un recurso legal para echar abajo el amparo que la familia obtuvo de parte de un Juez de Distrito para que el joven reciba los servicios médicos en medio de un proceso de cirugías y recuperación.

Desde el 3 de diciembre, Lezama Hernández, originario de San Juan Bautista Tuxtepec, se encuentra en el Hospital de Especialidades “La Raza” del IMSS tras el accidente que sufrió el 19 de noviembre con unas láminas que le partieron órganos internos durante actividades no permitidas ordenadas por el ayuntamiento de Tuxtepec, donde se empleó.

Ahora la STPS sólo quiere reconocer a Lezama Hernández como “voluntario” y ofrecer la atención médica bajo la calidad de “buena voluntad”, lo que no garantiza su atención, explicó la madre del joven, Claudia Hernández Martínez.

En diciembre Alcalde Luján junto con el titular del IMSS, Zoé Robledo, visitaron al joven en el hospital y prometieron a la familia que la atención continuaría aún después del plazo como becario y aunque los padres solicitaron por escrito ese compromiso, nunca llegó.

“Quisimos alzar la voz para que nos escuchen, porque mi hijo necesita todavía de mucha atención, de rehabilitación y si le quitan la atención corre en riesgo su vida”, dijo la madre tras invitar a la comunidad a firmar la petición: “Se asegure el Derecho a la salud para Pedro, el programa JCF debe garantizarlo”.

Pedro Lezama se recupera con satisfacción de su séptima cirugía el pasado 25 de junio, para una reconexión de intestino.

