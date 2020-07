Coloca SEMOVI calcomanías en taxis para que usuario conozca tarifas vigentes

-El pasajero deberá escanear el código QR para conocer la tarifa que le deben cobrar y así evitar abuso por parte de los chóferes



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) colocó calcomanías con código QR en los taxis de color amarillo, con el objetivo de que los usuarios conozcan las tarifas autorizadas por la dependencia y así no haya abusos por parte de los chóferes.



Esta calcomanía se coloca en las ventanas de las puertas traseras por la parte de adentro y en el parabrisas, para que el usuario en cuanto se suba escaneé el código y así conozca la tarifa que le deben cobrar, dependiendo de la zona a la que se dirija.



Este programa se inició desde este miércoles y están programando los sitios por fechas para que todas las unidades del servicio de taxi color amarillo cuenten con este código, asimismo personal de la SEMOVI comentó que para la próxima semana se podría estar terminando de colocar estas calcomanías.



Cabe mencionar que la ciudad de Oaxaca está divida en siete zonas y la tarifa va desde los 40 pesos en la zona centro hasta los cien pesos en las colonias y agencias más alejadas de la Alameda, que es el punto de partida, estas cuotas se encuentran disponibles en el portal de la SEMOVI.



La dependencia no informó si este programa también se implementará en otras ciudades de la entidad, como el caso de Tuxtepec, en dónde recientemente hubo un ajuste en el tarifario que ocasionó molestia en la población, porque no se informó de manera adecuada.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario