Cierran mercado Vicente Guerrero de Loma Bonita, por covid

-Suman 33 defunciones sospechosas por covid, por lo tanto decidieron incrementar las medidas



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que tan solo en lo que va de este mes de julio se reportan 33 defunciones sospechosas por covid en el municipio de Loma Bonita, siguen tomando diversas medidas para evitar que las muertes aumenten, sumándose los locatarios del mercado Vicente Guerrero quienes a partir de la tarde de este jueves lo cerraron.



Los comerciantes acordaron cerrar el mercado y este jueves fue el último día de la semana que los locatarios vendieron sus productos perecederos, con la finalidad de resguardarse ante el riesgo que pueden tener tanto ellos como los ciudadanos que acuden a comprar sus productos a este inmueble.



Aunque la lona que fue colocada en la entrada del mercado, señala que se cierra hasta nuevo aviso, se espera que el próximo lunes los locatarios vuelvan a ofrecer sus productos, sin embargo será después que den a conocer cuando volverán a vender.



Fue el pasado martes que el Presidente municipal Raymundo Rivera instaló una caseta de sanitización en la entrada principal, siendo la única que dejaron por el momento con la finalidad de que todo ciudadanos que fueran a comprar la utilizaran, sin embargo a pesar de las medidas optaron por cerrar este mercado.



Y es que desde el pasado lunes se acordó el cierre del comercio no indispensable, sumándose la mayoría de los comerciantes, y ahora en apoyo a esta propuesta los locatarios del Mercado optaron por bajar sus cortinas.

