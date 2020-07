A prisión y vinculado a proceso, quien intentó extorsionar al edil de Ayotzintepec

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), emitió un comunicado en donde informa que fue vinculado a proceso y que irá a prisión, quien supuestamente intentó extorsionar al edil de Ayotzintepec el pasado 29 de junio.

A.M.A. fue detenido en flagrancia por Agentes Estatales de Investigación y presentado de forma inmediata ante la autoridad judicial, dando cumplimiento a la orden de aprehensión correspondiente.

De acuerdo con la carpeta de investigación 20010/FCUE/TUXTEPEC/2020, el 29 de junio de 2020, el edil recibió una llamada vía telefónica por parte del imputado, quien le exigía una fuerte suma de dinero, la cual debería entregar en un centro comercial de San Juan Bautista Tuxtepec.

Ante este hecho y tras la denuncia presentada por la víctima, la Institución de procuración de justicia realizó diversos actos de investigación –a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca-, desplegando a agentes estatales de investigación en el lugar acordado, logrando detener y presentar ante el Juzgado de Control al probable responsable.

En audiencia y luego que la FGEO aportara los datos de prueba suficientes, el Juez de Control determinó vincular a proceso a A. M. A., imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando tres meses para el cierre de investigación complementaria.

La Fiscalía General aplicará todo el peso de la Ley a quien o quienes cometan estos delitos en contra de la ciudadanía y atenten contra la paz social.

