Secretario de Finanzas de Oaxaca da positivo a Covid

-El anuncio lo hizo por medio de su cuenta de twitter, dijo presentar síntomas menores



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Secretario de Finanzas del gobierno de Oaxaca Vicente Mendoza Tellez Girón, informó por medio de su cuenta de twitter que dio positivo en la prueba Covid que se realizó, luego de sentir algunos síntomas que provoca este virus, por lo que procedió a ponerse en cuarentena en su domicilio particular.



Este es el twitt que publicó el titular de la Secretaría de Finanzas: “Quiero informarles que di positivo en la prueba de Covid-19, si bien presento síntomas menores he decidido entrar en cuarentena, continuaré trabajando desde casa de tiempo completo atendiendo todos los asuntos de mi responsabilidad. #Oaxacafuerte”



Téllez Girón se suma a la lista de integrantes del gabinete del gobernador Alejandro Murat que da positivo a Covid, en el listado se encuentran el Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellanos, el titular de la SEDAPA Gabriel Cué Navarro, la jefa de la oficina de la gubernatura Carolina Monroy y el secretario privado del gobernador Alejandro Nassar Piñeyro.

