Sancionarán con cárcel a quien agreda a infectados con covid en Putla

-Serán sancionados con un arresto de 20 horas en los separos municipales y/o con el pago de una respectiva multa administrativa

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El pasado lunes 6 de julio, el H. ayuntamiento de Putla Villa de Guerrero, emitió un comunicado en el que informan a los habitantes de este municipio que serán sancionadas aquellas personas que agredan física o verbalmente a quienes dieron positivo a COVID-19.

Esto, con el fin de proteger a los ciudadanos que han dado positivo a este virus y cuidar su bienestar y su buen desarrollo dentro de esta cabecera municipal.

Asimismo, el cabildo municipal respetando los derechos humanos de las personas y con fundamentos de la Ley Orgánica Municipal, a las personas que agredan en cualquier tipo de sentido a los habitantes que dieron positivo al virus o quienes les prohíban la entrada a comercios o espacios públicos, serán sancionados con un arresto de 20 horas en los separos municipales y/o con el pago de una respectiva multa administrativa por infracciones en contra de la dignidad de las personas, estipulado por la Ley de Ingresos Municipales.

Por último, en el comunicado recalcan que los ciudadanos que dieron positivo a covid, no representan ningún daño a la población, una vez que hayan cumplido con la cuarentena debida y se hayan recuperado en su totalidad.

