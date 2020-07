Sacan de la nómina a 8 trabajadores de vectores; toman la jurisdicción de Tuxtepec

-Aseguró el Delegado del FNTSRM que no se está afectando la toma de muestras de covid

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- No solo es el Hospital Regional de Tuxtepec que está en paro, también es personal de vectores que tomaron la Jurisdicción Sanitaria número 3, esto debido a que no le pagaron lo correspondiente a “gastos de camino” a 8 trabajadores pertenecientes al Frente Nacional de Trabajadores de Salud de la República Mexicana (FNTSRM).

El Delegado de este Frente Gilbert Ramón Fuentes Matus, señaló que decidieron tomar la jurisdicción debido a que además de la falta de insumos y de equipo para trabajar frente a esta contingencia, exigen que le paguen lo correspondiente a 8 trabajadores que fueron retirados de la nómina.

A pesar de que han solicitado que les paguen, hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta por lo tanto decidieron tomar la oficina, y así exigir que le paguen lo correspondiente a los viáticos, ya que los afectados son trabajadores con más de 30 años de servicio y desconocen porque no les llegó este pago.

El recurso de “gastos de camino”, lo utilizan para seguir con las diversas acciones para seguir combatiendo lo que es el dengue, ya que se tienen alrededor de 14 casos confirmados en la región siendo Tuxtepec el que más presenta casos.

A pesar de la toma de la jurisdicción, destacó el Delegado que la toma solo es administrativa y que si se está permitiendo que se tomen las muestras de covid, para no afectar a los ciudadanos que ya tenían su cita contemplada.

