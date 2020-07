Nuevo predio del panteón en Valle, podría llenarse este mismo año: Dirección

-Se tenía pensado que llegara a saturarse hasta el 2030, pero debido a los continuos decesos que se registran a diario por la situación actual, ha disminuido el tiempo de este espacio.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Con la continua ocupación de espacios en el nuevo predio del cementerio municipal de Valle Nacional, se ha encendido la alerta entre las autoridades, ya que este predio que fue adquirido en la administración anterior se tenía contemplado para 10 años, sin embargo con la situación actual, este espacio podría llegar al 100% antes de lo previsto, así lo dio a conocer Sergio José Juan Director de Panteones.

Dijo que en menos de una semana llegaron alrededor de 20 cuerpos de personas que fallecieron en diferentes circunstancias, lo que ha causado preocupación de que este lugar en tan poco tiempo, llegue a saturarse.

Aseguró que al paso que van los funerales en esta población, es posible que en este mismo año se sature este predio de poco menos de media hectárea, por lo que aumenta la preocupación de las autoridades de que sigan llegando funerales de otras comunidades, a pesar de que ya cuentan con cementerios propios.

Así mismo hizo un llamado a las autoridades de las comunidades aledañas que cuentan con sus propios cementerios para que actúen con responsabilidad y exhortar a su gente, para que sepulten a sus muertos en sus panteones y eviten que este lugar se sature, al pedir que sean enterrados en la cabecera municipal.

