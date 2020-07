No todo Oaxaca está en naranja, hay zonas como Tuxtepec y el Istmo que están en rojo: Susana Harp

-Afirmó que la entidad está sobrada de camas, pero tiene un déficit en personal médico general y especializado



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que el estado de Oaxaca pasó al semáforo naranja, en la entidad hay zonas que están en color rojo como el caso de Tuxtepec y el istmo de Tehuantepec, así lo manifestó la Senadora de la República Susana Harp, sin embargo mencionó que existe suficiente capacidad hospitalaria en la entidad.



Además propuso que es importante hacer un nuevo mapa epidemiológico de Oaxaca debido a esta situación, pues por la orografía de la entidad, es complicado el traslado de pacientes de una región a otra, por ello recalcó que no todo el estado está en semáforo naranja.



En cuanto a la capacidad hospitalaria, la también enlace del gobierno federal con los Servicios de Salud de Oaxaca, dijo que varios hospitales se han ido reconvirtiendo para atender a pacientes con Covid, esto dependiendo de la demanda que vaya surgiendo por los contagios en la entidad.



Como ejemplo puso el hospital de la madre y el niño oaxaqueño y el de especialidades de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, los cuales están siendo operados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y que únicamente están atendiendo a pacientes con esta enfermedad.



Susana Harp mencionó que todavía hay capacidad de aumentar la capacidad hospitalaria, incluso dijo que el estado de Oaxaca está sobrado en cuanto al número de camas, sin embargo fue clara al decir que existe un déficit de personal médico general y especializado.



Para solucionar esta situación el gobierno federal ha enviado a 500 personas de personal de salud y en los próximos días llegará más personal al estado, pues tan solo el ISSSTE está pidiendo 120 trabajadores para tener su plantilla laboral al cien por ciento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario