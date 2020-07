Inauguran mural en barrio Xochimilco de Oaxaca como homenaje a personal de salud

-La obra se hizo en cuatro días y fue realizada por el maestro Roberto Domínguez y Carlos Omar



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles fue inaugurado un mural en el barrio de Xochimilco de la capital oaxaqueña, esta obra fue una idea del maestro Roberto Domínguez y de su colaborador Carlos Omar, esta obra es para rendir un homenaje al personal médico y de enfermería que está atendiendo a los pacientes con Covid en todo el estado.



El Secretario del convive del barrio de Xochimilco Julio Ríos, explicó que este mural se realizó en cuatro días, en los que la jornada de trabajo fue de diez de la mañana a siete de la tarde, en este mural el artista plasmó las ideas que tenía en menta a manera de homenaje a todo el personal de salud que está al frente de la lucha contra el Covid.



En un principio dijo Julio Ríos, no tenían un muro en dónde realizar la pintura, hablaron con uno de los vecinos y accedió a prestar la barda de su casa para que ahí se hiciera el mural, asimismo indicó que en primera instancia se trataba de un homenaje a los doctores que viven en el barrio de Xochimilco, sin embargo se involucraron autoridades de las instituciones de salud y por ello es que esta obra cobró mayor relevancia.



A la inauguración de este mural asistieron directivos del IMSS, del ISSSTE y de los Servicios de Salud, también estuvo la Senadora Susana Harp, quien actualmente es el enlace del gobierno federal para atender la pandemia por Covid-19 en Oaxaca.



Fue la directiva del convive del barrio de Xochimilco y la asociación civil “Construyamos Oaxaca” quienes aportaron la pintura, mientras que el autor de la obra no cobró nada por realizarla, en ese sentido Julio Ríos dijo que están agradecidos con el maestro Roberto Domínguez y su colaborador Carlos Omar.

