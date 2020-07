Hospital Macedonio Benítez Fuentes vuelve a operaciones en Juchitán

-Luego de que el hospital permaneció en cuarentena por brote de Covid-19, este miércoles limpiaron y sanitizaron todas las áreas para volver abrir



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca. – Este miércoles regreso a operaciones el nosocomio de Juchitán de Zaragoza, Macedonio Benítez Fuentes, brindando servicio en todas sus áreas de trabajo como: medicina interna, traumatología, urgencias médicas quirúrgicas, triage, pediatría, unidad de terapia intensiva neonatal, ginecobstetricia, entre otros.



Desde el día sábado por la tarde se realizaron los trabajos de sanitización y el domingo, lunes y martes la limpieza de todas las áreas, tanto el área Covid, como el área no Covid, para brindar una mayor seguridad y evitar la propagación del virus.



Este miércoles se reiniciaron las actividades de manera normal desde las 7:00 de la mañana, al mismo tiempo se inició con los estudios (pruebas rápidas), primero para los trabajadores que tiene síntomas, después con aquellos que estuvieron en contacto con pacientes con sospecha de Covid y por último el resto del personal.



Dentro de esta apertura se endurecerán las medidas sanitarias, tanto para los trabajadores como para los pacientes que ingresen a las diferentes áreas, de manera que el área covid se encontrara señalizada y se contara con un vigilante que mantendrá controlado el paso a esta zona.



Mientras que en el área no Covid, si son adultos sólo entrará el paciente, excepto las mujeres embarazadas que se acompañan de un familiar, siendo también extractos en los horarios de visita de los pacientes, además de que se colocará un filtro en la entrada otra vez, para tomar precauciones, tanto para el personal como para los pacientes que acudan al hospital.



En relación a las pruebas que ya han sido realizadas al personal médico, el Sub Delegado Sindical Félix Merlín Carbadillo dio a conocer que resultaron 25 casos confirmados los cuales estarán aislados los 14 días reglamentarios, esto en tanto se espera el resultado de las pruebas de otros trabajadores más.



Merlín Carballido puntualizó que debido a la situación que se presentó y al poco personal con el que cuenta el nosocomio en estos momentos por el contagio masivo, el personal que se encuentra libre de contagio, deberá realizar doble turno de trabajo, en tanto se realice una contratación temporal de personal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario