Es detenido exgobernador de Chihuahua César Duarte

-Tiene en su contra al menos 20 órdenes de aprehensión giradas por jueces locales

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido este miércoles en Florida, Estados Unidos, con fines de extradición, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Chihuahua.

El exgobernador tiene en su contra al menos 20 órdenes de aprehensión giradas por jueces locales, por delitos como peculado agravado y enriquecimiento ilícito. Además, tiene otra orden de arresto por el fuero federal por el presunto desvío de recursos públicos para beneficiar a candidatos del PRI durante el proceso electoral de 2016.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en enero que el Gobierno de Estados Unidos inició con el proceso de extradición de Duarte. “Está reponiéndose el procedimiento, como dicen los abogados. No estaba bien fundado el planteamiento, no del Gobierno de Chihuahua, sino de la anterior Procuraduría, para la solicitud de extradición. Ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del Gobierno de Estados Unidos”, señaló en su momento desde Ciudad Juárez.

El 20 de agosto de 2019, el actual gobernador del estado, Javier Corral, informó que preparaba nuevas acusaciones para formular una nueva solicitud que permitiera extraditar a Duarte.

Desde el término de su gestión en octubre de 2016, César Duarte se fue a Estados Unidos con el argumento de que se atendería un padecimiento de espalda, que le dejó el accidente en helicóptero que tuvo en agosto de 2015 cuando viajaba a su rancho junto a su esposa Bertha Gómez.

