En contingencia, recibe Instituto de la Mujer entre 10 y 15 llamadas por violencia en Tuxtepec

-La mayoría es por violencia física, ya que los insultos no lo identifican como violencia física



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el mes de abril, muchas familias se resguardaron en sus hogares, lamentablemente esto ha dado pie a que sigan presentándose casos de violencia intrafamiliar, y prueba de esto es que el Tuxtepec, el Instituto Municipal de la Mujer ha reportado entre 10 y 15 mujeres que han llamado para recibir asesorías.



La Directora del Instituto Leticia Jiménez, dio a conocer que de abril a junio han recibido entre 10 y 15 llamadas, la mayoría por violencia física, debido a que sus parejas las golpean, ya que ellas consideran que la violencia verbal es algo normal, “normalmente los casos que se ven más reportados son los golpes, muchas no identifican que el ser agredidas verbalmente es una violencia” agregó.



La asesoría que están brindando debido a la contingencia es vía telefónica, sin embargo en caso de que alguien quieran algún tipo de acompañamiento, lo hacen tomando en cuenta todas las medidas.



Por lo tanto desde la asesoría psicológica empiezan a trabajar para que las mujeres entiendan que un insulto también es violencia, por lo que hizo un llamado a que denuncien.



En caso de que una mujer desee recibir asesoría jurídica puede llamar al teléfono 281 1069260, y de querer acudir al fiscalía les dan el acompañamiento, y si quiere asesoría psicológica puede marcar al 287 121 47 83.

