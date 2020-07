Señalan empleados que en Cervecera de Tuxtepec, han perdido la vida 15 personas por Covid

-Trabajadores acusan abandono por parte de su dirigencia sindical

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – De acuerdo con información que publicó el portal de Noticias Voz e Imagen de la Cuenca, los trabajadores de la Compañía Cervecera, se encuentran laborando en condiciones no optimas, además de registrar hasta el momento 15 decesos por Covid-19.

Señalan empleados de manera anónima, que bebido a la contingencia sanitaria por la actual pandemia, la Compañía se vio en la necesidad de modificar sus horarios laborales iniciando con turnos de 12 horas, cuando solían ser de ocho, con el objetivo de cubrir sus requerimientos en producción y ante la falta de personal que por protocolos de sanidad, enviaron a sus casas a los grupos vulnerables o de riesgo que padecen enfermedades como diabetes e hipertensión.

El origen de las fuentes al interior de la Cervecera quienes mantienen el anonimato por seguridad, afirmaron que al interior de la planta se han presentado trabajadores con síntomas de Covid y que su aspecto es notablemente enfermizo, sin embargo, los directivos mantienen trabajando al 60 por ciento de su personal, lo que representa una mayor concentración de gente en espacios reducidos.

Hace poco más de un mes esta situación mantiene con preocupación a la plantilla laboral, debido que a la fecha, ya son 15 los decesos de coronavirus de entre los cuales se destacan algunos integrantes del comité sindical.

Esta queja en contra de la Cervecera del Trópico, mantienen a sus trabajadores preocupados al mantener estas condiciones de trabajo tan deplorables, así como el abandono por parte de su sindicato.

“No tenemos a quién acudir, vemos a nuestros compañeros enfermarse a otros fallecer, trabajamos largas jornadas y hasta la fecha nadie hace nada”.

Algunos de los trabajadores que han perdido la vida se desempeñaban como montacargas y otros como mecánicos.

Cabe destacar que a esto se le suma la falta del pago de utilidades, ya que los trabajadores afirman que aún no cuentan con esta prestación y que además están siendo condicionados de recibir solo el 50 por ciento de lo acordado.

