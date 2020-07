En 80% de los accidentes en motos, usuarios sin ninguna protección personal

-Así mismo, informaron que en un 50% de los servicios que atienden está involucrada una moto



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador del área de socorros y desastres Celso Ramón Ortela, señaló que en la mayoría de los accidentes que tienen registrados en los meses de mayo y junio, están involucradas las motos, sin embargo hizo hincapié en que en un 80% de estos accidentes, el motociclista no trae ninguna protección



Dijo que en mayo prestaron 115 servicios de ambulancias y 112 en junio, y en un 50% de estos servicios fueron accidentes de motos o en donde se vio involucrada una motocicleta, un 20% fue un accidente vehícular y el otro 30% fue de otros servicios, cifras que preocupan a los rescatistas ya que a pesar de los llamados de manejar con precaución, se siguen presentando estos accidentes.



Agregó que en estos accidentes de motos, las lesiones son más graves ya que además un 80% de los usuarios no usan equipo de protección, por lo que hizo un llamado a usar casco, guantes, rodilleras, y sobre todo manejar con precaución.



Así mismo, pidió al peatón hacer uso de los semáforos, y de los puentes, ya que gran parte de los accidentes que se han presentado son en el boulevard Benito Juárez, que es una vía rápida y a pesar de que hay puentes, la ciudadanía no los utiliza.



Destacó que es importante manejar con precaución, para reducir en gran parte los accidentes que hasta el momento se registran.

