Con carencias, trabaja personal de salud de la clínica 64 del IMSS en Tuxtepec

-Piden a la población el apoyo con cubrebocas, batas y un termómetro



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el mes de abril que inició la contingencia, las dependencias de salud anunciaron que tomarían todas las medidas para proteger a su personal y a los pacientes, una de éstas es el IMSS, sin embargo a pesar de las medidas, el personal de la clínica 64 del IMSS aquí en Tuxtepec ha denunciado a este medio de comunicación la falta de equipo, lo que los pone vulnerables a esta enfermedad.



Señalaron que los directivos optaron por condicionar la clínica 64, siendo el área de archivo y los consultorios de la parte de arriba, los que convirtieron en 3 módulos covid, esto es para atender a pacientes que presenten síntomas como fiebre, tos seca, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de garganta, de cuerpo, en el pecho, así como diarrea, falta de olfato y de sabor en la lengua, entre otros más; y solo a este personal le dan equipo de protección sin embargo no le dan el uniforme quirúrgico, lo que corre por parte del bolsillo de los médicos y enfermeras.



Estos módulos son divididos por un plástico, poniendo en riesgo el personal de salud, ya que los pacientes que se atienden en éstos, son con síntomas de covid; siendo alrededor de 17 los que son revisados en cada consultorio covid.



Aunado a esto, hay personal que se expone en el filtro que está en la entrada de la clínica, a ellos les dieron un cubrebocas N95, así como una careta, pero por la falta de personal se tienen que turnar para estar en este filtro, y no a todos les dan el equipo necesario; así mismo a los intendentes no les dan el equipo idóneo para hacer sus labores.



Informaron que no hay los protocolos al ingreso como tomarle la temperatura, un tapete sanitizante a todos los que ingresan, debido a que no cuentan con esto, por lo tanto están pidiendo que la ciudadanía los apoye de cubrebocas N95, así como unas batas desechables para cuando estén en el filtro y un termómetro digital.

