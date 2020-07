Chofer de la presidenta municipal de Santo Domingo Tehuantepec arrolla a motociclistas

-Dos lesionados de consideración y daños materiales fue el saldo de este percance

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Los hechos ocurrieron este martes 7 de julio sobre la carretera transístmica, en conocida parada “Los Cocos” frente a la terminal de camionetas urvan de Santa María, alrededor de las 14:30 horas.

En este lugar, una camioneta Nissan tipo Frontier blanca propiedad del ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, impactó a una moto en donde viajaba un hombre y una mujer, que fueron identificados como trabajadores de la empresa de crédito “Micronegocios Azteca” los cuales, resultaron con lesiones considerables por el golpe y caída de su motocicleta.

El sujeto que manejaba la camioneta Frontier blanca, fue identificado como chofer de la presidenta municipal Vilma Martinez de la misma demarcación, del cual testigos refieren que se deslindó del percance ocultándose para evitar hacerse responsable de los daños y lesiones ocasionados.

En el lugar atendió la Cruz Roja Mexicana de la delegación Tehuantepec, la Policía Municipal del lugar hizo presencia en la zona así como la Policía Federal y la Guardia Nacional.

