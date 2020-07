Cambio a semáforo naranja fue por presión económica y no por disminución de casos: Diputada Alejandra García Morlán

-Otro factor fue el nulo apoyo a comerciantes y empleados durante la pandemia



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El cambio a semáforo naranja para el estado de Oaxaca representa un riesgo y obedeció más a una presión económica por parte del gobierno federal, aunado a que no hubo apoyos por parte de las autoridades, así lo manifestó la Diputada Federal Alejandra García Morlán.



Mencionó que en los meses que ha durado la pandemia, no han habido apoyos para el sector comercial y tampoco para los trabajadores que lamentablemente perdieron sus empleos, debido a que muchas empresas no pudieron sostener el pago de nómina y otros gastos como la renta y la energía eléctrica.



Fueron estas razones las que motivaron al gobierno de la República a cambiar el semáforo a color naranja, a pesar de que los contagios y muertes por Covid continúan incrementándose, por ello recomienda a la población a seguir las medidas de prevención sanitarias.



En cuanto a la visita que realiza el Presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, la legisladora panista dijo que espera que el primer mandatario tenga la autoridad y la dignidad para defender a los mexicanos radicados en la unión americana por los malos tratos que han recibido por parte del Presidente Donald Trump.



García Morlán calificó como pésima la forma en que ha gobernado el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, pues no ha habido una buena conducción y una prueba de ello es el incremento del comercio informal en la calles de la capital oaxaqueña.



Agregó que tampoco ha habido generación de empleos, la inseguridad se ha adueñado de la ciudad y enfatizó que las estrategias y programas como el del alumbrado público continúan si concretarse y un ejemplo de ellos se puede percibir ante la falta de iluminación durante la noche en varias zonas de la capital.



Finalmente dijo que por el momento está enfocada en su trabajo como legisladora federal, aunque no descartó que en un futuro pueda buscar la candidatura a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.

