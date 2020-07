Bad Bunny es elegido como compositor del año

-Romeo Santos compositor/artista del año, y ‘Con calma’, de Daddy Yankee con Snow, canción del año

Bad Bunny, Romeo Santos y Daddy Yankee están entre los ganadores de los Premios ASCAP de la Música Latina 2020.

La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés) anunció el martes a los agasajados con los temas más difundidos de la música latina del pasado año.

Bad Bunny fue nombrado compositor del año, Romeo Santos compositor/artista del año, y ‘Con calma’, de Daddy Yankee con Snow, canción del año. Asimismo, Universal Music Publishing fue reconocida como editora del año y Kobalt Songs Music Publishing como editora independiente del año.

La música Latina – tu música – es una de las más populares en el mundo. Esto es así porque sus ritmos, su pasión, honestidad y el profundo amor por sus tradiciones y el don de traspasar barreras nos hablan a todos por igual – no importa el lenguaje que hablemos”, dijo el presidente de ASCAP, Paul Williams, en un comunicado.

Entre el martes y el jueves, ASCAP celebrará a los ganadores en una ceremonia virtual que incluirá presentaciones musicales y la participación de artistas como Marc Anthony, Descemer Bueno, Pedro Capó, Desmond Child, Jhay Cortez, Darrell, Natalia Lafourcade, Lunay, Piso 21, Carlos Vives y Sebastián Yatra, entre otros. Fotos y videos exclusivos se irán publicando en las cuentas de la organización en Instagram, Twitter y Facebook _ (at)ASCAPLatino y (at)ASCAP _ con el hashtag (hash)ElPremioASCAP.

También el jueves habrá una conferencia virtual gratuita para creadores de música, “ASCAP Experience: Home Edition”, en la que participarán Alexandra Lioutikoff, presidenta de Universal Music Publishing Group para América Latina y Estados Unidos; y la multipremiada compositora argentina Claudia Brant.

En mayo, ante las medidas de distanciamiento social por la pandemia del coronavirus, ASCAP anunció que honraría a los compositores y editoras de los temas más difundidos el último año con cuatro celebraciones virtuales por primera vez abiertas al público.

Aunque esta vez no podemos estar juntos… estamos muy emocionados de poder honrarlos virtualmente e invitar a los fanáticos de la música de todas partes a unirse a estas festividades especiales”, dijo entonces Williams.

De este modo, los Premios ASCAP a la Música Pop se realizaron del 17 al 19 de junio, seguidos por los premios Screen del 23 al 25 de junio. Los premios Rhythm & Soul serán del 15 al 17 de julio.

La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores promueve la música de sus miembros además de buscar una indemnización equitativa por la ejecución pública de sus obras.

