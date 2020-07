Arrancan vectores e Irineo Molina 2da campaña de nebulización contra dengue, zika y chikungunya

-Recuerda lavar, tapar voltear y tirar cualquier recipiente que almacene agua

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la presencia de casos de dengue en la región, el diputado federal Irineo Molina Espinoza en coordinación con el personal de vectores de la Jurisdicción Sanitaria N. 3, arrancaron la tarde-noche de este martes la 2da campaña de fumigación contra dengue, zika y chikungunya en Tuxtepec.

Las enfermedades transmitidas por vector son propias de la región, y año con año se hacen presentes; ante tal problemática, el diputado federal Irineo Molina Espinoza exhortó a la población a cooperar con la nueva “normalidad” que se vive, donde la limpieza es un factor importante para disminuir cualquier tipo de riesgo, al tiempo que reconoció el trabajo hecho por el personal de vectores en su lucha diaria contra el dengue y el Covid-19.

El Dr. Arturo Víctor Martínez López, supervisor médico en representación de Moisés Montalvo Asprón, jefe de la Jurisdicción Sanitaria N. 3, invitó a la ciudadanía a abrir puertas y ventanas cuando escuchen pasar las unidades nebulizadoras, para disminuir el número de casos de dengue en la región, en especial con la llegada de la temporada de lluvias.

De igual forma, el Secretario General de la sección 71, Alejandrino Villar Gallegos agradeció la disposición del diputado Irineo Molina para colaborar con su área, la cual lucha día a día a través de la sanitización y la fumigación contra el Covid-19 y el dengue.

Es importante señalar que en el transcurso de la semana a través de las redes sociales del diputado federal Irineo Molina Espinoza se podrá preguntar qué día se visitará alguna colonia, con la intención de estar al pendiente del paso de la unidad nebulizadora y juntos acabar con el mosco del dengue, zika y chikungunya.

Posterior a esta campaña de nebulización contra dengue, zika y chikungunya, el diputado hará lo propio con otros municipios pertenecientes a su distrito, quienes han solicitado su apoyo para atacar esta problemática.

