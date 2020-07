AMLO deposita ofrendas en estatuas de Abraham Lincoln y Benito Juárez

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, visitó este miércoles el Monumento a Lincoln ubicado en Washington D.C., donde depositó una ofrenda floral.

En un acto que duró alrededor de 10 minutos, el mandatario mexicano visitó el monumento ubicado en el National Mall la mañana de este miércoles.

López Obrador estuvo acompañado del canciller Marcelo Ebrard; Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía; Alfonso Romo, jefa de la Oficina de la Presidencia; Martha Bárcena, embajadora de México EE.UU. y Christopher Landau, embajador de los EE.UU. en México.

Alrededor de unas 150 personas estuvieron presentes en la llegada de López Obrador en el monumento a Washington, en donde le gritaron algunas frases de apoyo como “es un honor estar con Obrador”.

La comitiva mexicana estuvo resguarda mediante un fuerte dispositivo de seguridad y algunas vallas en la escalinata central.

Luego de realizar un recorrido por el monumento, el presidente de México saludó a algunas personas y se trasladó al monumento a Benito Juárez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador depositó una segunda ofrenda floral en la estatua a Benito Juárez, en Washington D.C.

En este monumento, el presidente mexicano fue recibido por una comitiva de elementos del Ejército y la Marina, además de que más de 200 personas se encontraban en el sitio.

López Obrador también estuvo acompañado en este evento por el canciller Marcelo Ebrard; Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía; Alfonso Romo, jefa de la Oficina de la Presidencia; Martha Bárcena, embajadora de México EE.UU. y Christopher Landau, embajador de los EE.UU. en México.

En otra breve ceremonia, y bajo una estricta vigilancia, se entonó el himno nacional mexicano para después retirarse del sitio junto con la comitiva que lo acompañaba.

Previamente, López Obrador había visitado el monumento a Abraham Lincoln.

Tras estas primeras dos primeras actividades, tendrá un almuerzo privado antes de su encuentro con el presidente Donald Trump.

