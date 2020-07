Tras fuertes lluvias, se desborda río en Sola de Vega

-Los municipios que se encuentran afectados son San Francisco, San Idelfonso y Santa María Sola

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Esaú Núñez Calvo, Presidente municipal de la Villa Sola de Vega, confirmó el pasado lunes 6 de julio, que debido a las lluvias en el municipio, el río Sola se desbordó, así como también reportan afectaciones en 3 municipios de la cabecera municipal.

Los municipios que se encuentran afectados son San Francisco, San Idelfonso y Santa María Sola, asimismo menciono que no se encuentran daños en viviendas, ni daños en los habitantes, sin embargo, las afectaciones ocurrieron en los cultivos de maíz y otras siembras.

Núñez Calvo, destacó que hasta el momento se siguen realizando evaluaciones en las comunidades, así como también se sabe que en la cabecera municipal no se registraron grandes lluvias, sin embargo las precipitaciones más graves se registraron en la Sierra, lugar donde nace el río.

Asimismo, el edil explicó que al realizar las primeras inspecciones confirmaron el desbordamiento, por lo que de inmediato se informó a la población del riesgo y se tuvo contacto con las autoridades de los municipios señalados anteriormente.

“La población es conocedora y respetuosa de la naturaleza, ellos saben que este no es momento para meterse al río, intentar cruzarlo o algo parecido”, expresó.

Cabe mencionar, que en el pasado mes de junio, ya se había presentado un desborde del río, así como también se sabe que en los últimos años este ha crecido constantemente, por lo que los habitantes deben tener conocimiento y estar en precaución, ante el riesgo que esto conlleva.

Por último, el Presidente emitió un comunicado en el que informa a la población sobre el hecho ocurrido en las últimas horas, así como también deben tomar en cuenta las siguientes medidas:

Evite cruzar ríos y arroyos

Ubique zonas elevadas a donde puedan ponerse a salvo en caso de desbordamiento

Resguarde documentos de valor en bolsas plásticas. Verifique que sus animales de crianza se encuentren alejados de los márgenes de ríos y arroyos.

