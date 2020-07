SEMOVI en Valle, aumenta servicios de emplacamiento y licencias tras abrir de nuevo sus puertas

-En corto tiempo lleva más de 100 requerimientos de placas y más de 180 de licencias, por lo que ha sido el resultado esperado.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Desde este lunes la oficina del módulo de la Secretaría de Movilidad y Vialidad abrió sus puertas para ofrecer el servicio de placas tarjetas de circulación y licencias de vehículos de motor, en el municipio de Valle Nacional por lo que después de que el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, anunciara que Oaxaca pasaba al semáforo Naranja, los servicios han sido constantes en este sector al grado que ya se han expedido más de 100 placas y 180 licencias a propietarios de vehículos en la zona de esta población así lo manifestó Heriberto Matadamas Martínez encargado de este módulo.

Aseguró que ha sido tanta la demanda de este servicio, que ahora se está invitando a los interesados a sacar cita a través de internet para que de esta manera el servicio sea más práctico y en menor tiempo posible y sobre todo, para tener el debido distanciamiento entre los usuarios, ya que dijo que se busca tomar todas las medidas preventivas para evitar algún contagio de Covid-19.

Así mismo mencionó que la instalación de un módulo en Valle Nacional ha tenido un resultado positivo, sobre todo para personas de municipios conurbados, pues destacó que son varios los interesados que han acudido a las inscripciones que se encuentra en los bajos del ayuntamiento municipal a solicitar sus placas, por lo que municipios cercanos como Jacatepec y Chiltepec hasta municipios de la Sierra Juárez se les facilita venir a esta región por sus documentos.

De esta manera explicó que esté módulo de SEMOVI viene a desfogar los continuos servicios que venía ofreciendo las oficinas con sede en Tuxtepec, ahorrándoles tiempo a los conductores y brindando un servicio de calidad para que los usuarios cuenten con sus requerimientos en el menor tiempo posible.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario