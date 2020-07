Sanción a Consejo Regulador del Mezcal traerá mayor calidad y competitividad: Diputada Alejandra García Morlán

-El pasado 30 de junio la Secretaría de Economía otorgó dos sanciones por un monto cercano al millón de pesos por diversas irregularidades



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Este martes representantes de la industria mezcalera de Oaxaca, dieron a conocer que el gobierno federal por medio de la Secretaría de Economía, multó al Consejo Regulador del Mezcal por un monto cercano al millón de pesos, así lo dio a conocer la Diputada Federal Alejandra García Morlán.



La legisladora explicó que estas multas fueron por infringir disposiciones de las leyes federales en materia de metrología, normalización y de competencia económica, detalló que las multas son por montos de 260 mil 640 pesos y la otra por 694 mil 040 pesos, esto por difundir información que podría engañar al consumidor, por negas la prestación de los servicios po el que fue acreditado el consejo regulador.



La legisladora de extracción panista, el Consejo Regulador del Mezcal que dirige Hipócrates Nolasco Cancino, ha cometido diversas irregularidades, algunas de ellas consideradas como monopólicas, mismas que están prohibidas por las leyes mexicanas, pues aseguran que estas acciones obstaculizan el desarrollo de la industria mezcalera de Oaxaca.



García Morlán, manifestó que algunas de estas quejas se hicieron desde el año 2018, cuando la Secretaría de Economía se había declarado a favor de de la libre competencia, aprobando en su momento tres organismos que también pueden verificar y certificar los procesos de producción del mezcal.



Finalmente la legisladora dijo que celebra la resolución que emitieron las autoridades federales, porque de esta manera se abra la libre competencia en la industria mezcalera y esto traerá como consecuencia mayor calidad y competitividad.

