Recuperación de economía de comercios será de manera gradual: CANACOPE

-El presidente del organismo dijo que en los próximos días se tendrán las cifras de las afectaciones económicas por la pandemia



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) de Oaxaca, dio a conocer que el ingreso que la economía de los comercios con el inicio de la “nueva normalidad” en la entidad se irá recuperando de manera gradual, así lo manifestó el Presidente del organismo Salvador Carlos López López.



Agregó que de manera escalonada se irán reanudando actividades en distintos sectores, como el caso de las dependencias de gobierno, pues en el caso del ayuntamiento del Oaxaca de Juárez, algunas áreas regresaron a sus labores este lunes, mientras que otras lo harán en las próximas semanas.



Agregó que los comercios que pertenecen a la CANACOPE, continúan aplicando las medidas de prevención sanitarias, para que los clientes tengan confianza de están entrando a un negocio seguro, pues el objetivo es que la actividad económica de la capital oaxaqueña se reactive.



Asimismo indicó que con la implementación de la “nueva normalidad”, todos los sectores y organizaciones deben concientizar a sus agremiados para que acaten las medidas de prevención sanitarias y que se lleven a la práctica, pues el semáforo naranja sólo abarca hasta el próximo domingo.



La CANACOPE alberga a unos 250 socios, de los cuales un diez por ciento no reanudará sus actividades, debido a que tuvieron que declararse en quiebra, sin embargo explicó que en los próximos días tendrán las cifras exactas de las afectaciones que se generaron por la pandemia del Covid-19.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario