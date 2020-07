Presidente de Brasil, da positivo a covid

-Bolsonaro ha desafiado casi a diario al virus, al que llegó a calificar como “gripecita”

El presidente brasileño, de 65 años de edad, Jair Bolsonaro, informó que dio positivo a una prueba realizada de covid-19, esta seria la segunda prueba que se realiza, asimismo mencionó que ya comenzó a ser tratado con cloroquina.

Comenzó el domingo con una breve “indisposición”, dijo el mismo mandatario a periodistas en desde su residencia oficial, quien aseguró que se siente perfectamente bien.

Además, se realizó una placa de tórax que mostró que el pulmón se encuentra limpio luego de haber tenido hasta 38 grados de fiebre.

Durante los últimos meses, Bolsonaro ha desafiado casi a diario al virus, al que llegó a calificar de “gripecita”, circulando por las calles en plena cuarentena, al asistir a actos públicos sin la máscara preceptiva, abrazando y besando a partidarios sin cuidado alguno y con un desdeño constante frente a la enfermedad.

Cabe mencionar, que el pasado viernes el mandatario vetó los artículos de la ley, aprobada por el Congreso, que exigían el uso de mascarillas en comercios, fábricas e iglesias, y de igual manera este martes vetó otros dos artículos de la ley sobre el uso de mascarillas en lugares públicos, y ya no es obligatorio usarlos en las hacinadas prisiones del país.



