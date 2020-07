Pobladores de San Andrés Dinicuiti toman caseta de Huitzo

-Piden solución a sus demandas, están dando paso a cambio de una “cuota voluntaria”

Jorge Acevedo

Tuxepec, Oaxaca.- Este martes alrededor de las siete y media de la mañana, un grupo de habitantes del municipio de San Andrés Dinicuiti, tomaron la caseta de peaje de Huitzo en la supercarretera Oaxaca-Puebla, para exigir solución a sus demandas.

Fueron unas ochenta personas de esta población las que llegaron por la mañana, tomaron la caseta y empezaron a dar paso a cambio de una “cuota voluntaria”, hasta el momento se desconoce cuáles son las demandas que tienen.

Asimismo tampoco han dado información sobre el tiempo que esta toma de la caseta durará, cabe mencionar que la caseta de Huitzo es un punto que muchas organizaciones utilizan para hacer presión a las autoridades y así les den solución a sus demandas, que en la mayoría de los casos tiene que ver con la entrega de apoyos.

