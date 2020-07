Muertes en Tuxtepec incrementan casi un 100% en este 2020, en comparación con el 2019

-Van hasta el momento 402 decesos, el año pasado se registraron 595



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos dos meses decenas de familias en el municipio han enlutado, las causas han sido diversas, la principal fue covid, y lo que ha provocado que hasta el mes de junio, la Jefatura de panteones reporte 402 decesos, cifra muy alta en comparación con las inhumaciones del 2019.



En entrevista el Regidor de Servicios Municipales José Humberto Villamil Azamar, dio a conocer que de enero a diciembre del 2019 se registraron 595 muertes en el municipio, en promedio unas 50 al mes, siendo en mayo que se presentaron 64 muertes, de las cuales 11 fueron por homicidios.



Sin embargo lo preocupante es que en lo que va de este 2020 se han registrado 402 muertes, lo que representa alrededor de un 70% del total que se registró el año pasado, a pesar de que estas cifras son hasta el mes de junio.



Por mes, en enero sumaron 64 muertes, en febrero 50, la misma cantidad en el mes de marzo, en abril se registraron 54, y se duplicaron en el mes de mayo debido a que se registraron 90 y en junio se cerró el mes con 94 muertes, aumentando en los últimos dos meses un 50% en comparación con los primeros.



El incremento en los últimos meses han sido a causa del covid, ya que en abril se registró 1 defunción, y a finales de mayo la cifra aumentó, siendo a mediados de junio en donde se registraron hasta 5 defunciones por día, sumando desde abril a la fecha 95 decesos por covid, más 16 más por neumonía.



Este número de decesos en Tuxtepec, podrían incrementarse en caso de que no se sigan las recomendaciones principales como el quedarse en casa, y sobre todo proteger a los más vulnerables.

