Fallece en Tuxtepec, el Secretario de Jubilados y pensionados de la S-22

-La última gestión fue el pago de un bono para los jubilados

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes falleció a causa del covid, el maestro jubilado José Luis Ordoñez Rodríguez, quien era secretario general de jubilados y pensionados de la sección 22.

Integrantes del Comité estatal de la S-22, a través de su Secretario de Prensa y propaganda aseguraron que el ex líder “trabajó arduamente como integrante del actual Comité Ejecutivo Seccional (CES) en defensa de los jubilados y pensionados, sus derechos y prestaciones, sin embargo hoy se adelanta en el camino dejando un vacío irreparable”.

Entre las últimas gestiones del maestro jubilado están el pago de un bono que el gobierno estatal adeuda desde hace unos años, a este sector, y el bono será pagado en los próximos días.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario