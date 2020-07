Ex trabajadores de la cervecera, exigen pago correcto del PTU

-De no pagarles lo correcto estarían manifestándose este miércoles

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Ex trabajadores de la Compañía Cervecera del Trópico dieron a conocer que la empresa no les ha pagado lo correspondiente al Reparto de utilidades (PTU) del año 2019, a pesar de que en reiteradas ocasiones ya lo solicitaron a la empresa.

Explicaron que esperaban su pago en el mes de mayo, pero al no recibirlo, empezaron a contactar a los directivos de la empresa, y únicamente les decían que tenían que esperar y tras dos meses, les llamaron para que fueran por su pago, sin embargo solo les están dando el 50% de lo que por ley les corresponde, lo que los ha molestado y de no pagarles lo marcado por la ley, estarían manifestándose este miércoles.

Los inconformes, que por temor a represalias omitieron sus datos, informaron que cuando recurrieron con el sindicato, únicamente les recomendaron esperar y aceptar lo que la empresa les da.

Por ello están convocando a los ex trabajadores que fueron despedidos en 2019 para que se manifiesten juntos este miércoles a las 3 de la tarde en el exterior de la planta y exigir el pago correcto de esta prestación, también exigen la intervención de autoridades del Trabajo para que les apoyen.

