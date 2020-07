En Juchitán podrían sancionar con cárcel a organizadores de fiestas y actos masivos o religiosos

-El edil dijo que se cerrarán los bancos y establecimientos que no apliquen las medidas sanitarias de prevención



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Juchitán de Zaragoza, acordó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Oaxaca, para que investigue y sancione hasta con cárcel, a las personas que organicen fiestas o actos religiosos masivos durante la actual contingencia por Covid-19.



El edil Emilio Montero dijo en una entrevista radiofónica: “No podemos permitir que la irresponsabilidad de unos cuantos, ponga en riesgo la salud y la vida de los demás” y es que existe preocupación en las autoridades, por el incremento de casos positivos que se han registrado en la región del istmo de Tehuantepec, en el caso particular de Juchitán, se tienen al corte del seis de julio setenta y seis casos confirmados de Covid.



En ese sentido manifestó que estas nuevas medidas obedecen al incremento acelerado de contagios en Juchitán y el número de fallecidos que supera por mucho a lo registrado por los Servicios de Salud de Oaxaca, además dijo que este desfase de datos es debido a que los ciudadanos no están reportando a sus familiares a los centros de salud, para su debido monitoreo y atención médica.



El fundamento legal para tomar este acuerdo fue el artículo 193 del código penal del estado de Oaxaca, el cual manifiesta: “prisión a quien intencionalmente propague cualquier enfermedad, sean cuales fueren los medios de que se valga” y el 165 Bis que señala: “al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste, se le aplicará prisión de tres días a un año y multa de veinte a cien días de salario mínimo”.



Asimismo la autoridad municipal indicó que las personas que se opongan de manera agresiva a la suspensión de eventos sociales, deportivos y religiosos, podrán ser sancionados con prisión bajo el cargo de “desobediencia y resistencia de particulares”, considerado en el artículo 179 del código penal.



El Presidente municipal, aclaró que será la autoridad judicial la encargada de investigar y dar cauce a estos posibles delitos, además dijo que otra de las medidas aprobadas por el cabildo juchiteco, fue cerrar los bancos y establecimientos que no pongan en práctica las medidas sanitarias de prevención como el uso de cubre bocas, gel antibacterial y guardar la sana distancia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario