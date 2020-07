Desaparece otra joven Tuxtepecana, en la colonia Martha Luz

-Fue a la tienda y ya no regresó, piden ayuda para localizarla

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- la madrugada de este martes en redes sociales reportaron la desaparición de la joven Tuxtepecana Carmen Idaly Vázquez Cortes, quien fue vista por última vez la tarde de este lunes.

En una ficha que están compartiendo sus familiares señalan que la joven desapareció a las 6:30 pm en la colonia Martha Luz, sin que hasta el momento se tengan datos de su paradero, por lo que están pidiendo ayuda para localizarla.

Es estudiante del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, tiene 19 años y sus familiares reportan que fue a la tienda y ya no regresó.

La joven vestía un vestido rojo con franjas azules, y una seña particular es un lunar cerca de la ceja, así mismo proporcionan el número 287 100 7643 para que proporcionen datos en caso de saler algo de la joven.

Carmen Idaly se suma a la lista de varias jóvenes que han sido reportadas como desaparecidas en Tuxtepec, siendo este domingo que se reportó una mujer desaparecida y que fue localizada horas más tarde.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario