Denuncian a ex edil de Oaxaca de Juárez por agresiones y amenazas

-El edil negó las acusaciones a través de su cuenta de twitter



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La señora Flor Hernández denunció de manera penal al ex Presidente de Oaxaca de Juárez Luis Ugartechea Begué de agresiones en contra de ella y de su familia, la denunciante señaló que el ex edil busca apoderarse de su casa, pues en la zona en dónde vive pretenden construir un hotel.



Asimismo indicó que le intentaron arrebatar su teléfono celular, en dónde había grabado algunas evidencias de las agresiones que sufrió por parte del ex presidente municipal y de las personas que lo acompañaban, incluso dijo que golpearon a una persona de la tercera edad, quien sangró debido a los golpes.



El predio en cuestión se ubica sobre la calle Allende en pleno centro histórico de la ciudad de Oaxaca, la señora Flor dijo que sus vecinos al ver esta situación salieron a defenderla y afirmó que el ex mandatario capitalino llegó acompañado de varias patrullas de la policía estatal, de la policía municipal.



Además denunció que los policíás estatal recibieron la orden del Diputado Local priísta Alejandro Avilés, de que la detuvieran a ella y a sus familiares y las trasladaran a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, agregó que desde noviembre de 2019, ha recibido amenazas de que su hijo sería detenido y trasladado a la fiscalía, si no les entregaban la propiedad.



Cabe mencionar que Flor Hernández fue regidora de servicios municipales en el mismo periodo que Ugartechea Begué fue Presidente Municipal, añadió que en aquella ocasión le quedaron a deber el pago del aguinaldo.



Por su parte el ex edil capitalino negó estas acusaciones por medio de su cuenta de twitter y especificó que “el dueño de un departamento en la misma propiedad que cuenta con 7 departamentos. Me pidió conciliar con la ex regidora al haber trabajado juntos. La conciliación no prosperó. Solo queda la vía legal” y publicó las capturas de pantalla de una conversación con la ex regidora.

