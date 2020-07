Condena gobierno de Amilpas feminicidio sucedido en bar de la población

Oaxaca, Oaxaca.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Jacinto Amilpas lamenta y reprueba categóricamente el feminicidio de una Mujer de aproximadamente 55 años, suscitado el día de ayer en su domicilio, dicha Dirección se encontraba en el predio donde se ubica el bar el “Pasito Duranguense”, ella se encargaba de cuidar y resguardar el terreno.

Desde inicios de la pandemia cómo Gobierno Municipal, la Dirección de Salud y Dirección de Comercio han trabajado de la mano y a la brevedad para notificar a este tipo de comercios como lo son: Bares, Botaneros y Centros Nocturnos para cerrar y detener sus labores.

Informamos a la población que desde hace 3 meses, no opera ningún bar, centro nocturno o botanero y ante los reportes de diferentes establecimientos que no han respetado las normas instauradas por la Secretaría de Salud, los hemos clausurado.

Por su parte la Presidenta Municipal Lic. Yolanda Santos Montaño expresa su compromiso con la comunidad del municipio para prevenir y atender la violencia por razón de género.

Es primordial para nuestra administración mantener y salvaguardar la salud de nuestra población, seguiremos aplicando y manteniendo las normas con todos los comercios, como hasta ahora lo hemos hecho.

Somos un Gobierno Municipal comprometido con la justicia, apoyamos a las autoridades que así lo requieran para seguir las investigaciones pertinentes, no descansaremos hasta encontrar a los responsables.

