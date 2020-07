Aún hay 150 familias en albergues temporales por sismo en la Costa

-Se han emitido por parte de la SEGOB para Oaxaca, dos declaratorias de emergencia para 97 municipios y una de desastre para 157 municipios más.

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- A 15 días del terremoto de 7.4 grados, sigue la fase de emergencia por el terremoto de 7.4 grados , y aún hay 150 familias en refugios y albergues temporales en la Sierra Sur, principalmente en la zona de los Ozolotepec, donde ya no hay pueblos incomunicados, afirmó el Coordinador Estatal de Protección Civil (CEPCO) Antonio Amaro Cansino.

En entrevista el funcionario, dijo que los albergues temporales están ubicados en la zona de Huatulco, y en la zona de los Ozolotepec, en San Juan y San Francisco Ozolotepec y en el poblado Xanaguia, que permanecen abiertos y una vez que se concluya la etapa de emergencia, los afectados regresaran a sus domicilios.

Detalló que hasta el momento se sigue trabajando en el censo de viviendas e inmuebles afectados por el sismo y con el traslado de brigadas institucionales que recorren las zonas dañadas, pueblo por pueblo, para trasladar ayuda humanitaria a los damnificados.

Precisó que en algunos casos, los afectados que perdieron su vivienda buscaron refugio en casas de familiares cercanos.

Detalló que son mas de mil 500 las brigadas institucionales desplegadas en la zona, cada una con 100 brigadistas que están atendiendo cada una de la solicitud de ayuda que han reclamado los afectados.

Precisó que ya no hay reporte de pueblos o localidades incomunicadas, evidenciando que las brigadas de maquinaria pesada de las instituciones estatales, -particularmente Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)- ha aperturado la totalidad de caminos y carreteras dañadas donde habus deslaves, derrumbes y caída de puentes.

Aceptó que algunas zonas hay paso parcial a un carril, por que el temblor generó que se destrozara el caminos, y también ha comenzado la temporada de lluvia, lo que en algunos puntos ha causado algunas complicaciones, pero las tareas no se detienen y se trabaja a marchas forzada para atender la necesidad de transito terrestre entre las localidades.

Dijo que ante el sismo de magnitud 7.4 grados del 23 de junio que dejó 10 víctimas y más de 26 mil familias damnificados en 200 municipios, se han levantado un censo parcial aún de viviendas afectadas que supera las 10 mil 200, además de que se han reportado daños estructurales en 56 carreteras, 350 escuelas, 500 monumentos históricos, entre 5 zonas arqueológicas y 10 sistema de agua potable y 7 de drenaje y alcantarillado.

Afirmó que ante el temblor suscitado el gobernador Alejandro Murat solicitó el apoyo federal para ayudar a los afectados y de forma inmediata la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y se han emitido ya para Oaxaca dos declaratorias de emergencia para 97 municipios y una de desastre para 157 municipios más.

“Con los recursos que hemos recibido en especie del Fonden hemos entregado agua, cobijas, colchonetas, ayuda alimentaria, kits de limpieza, y sanitarios, gel antibacterial y cubrebocas”.

Indicó que “Son en específico 6 mil 500 canastas básicas la que hizo llegar de la federación a Oaxaca en una primera etapa para los damnificados por el terremoto que se están trabajando en su distribución de forma clara y transparente”

Detalló que se espera una segunda remesa ya que cada canasta de alimentos es solo para 4 días por lo que se esperen que arriben más dotaciones.

