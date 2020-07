Ante incremento de decesos por covid, rehabilitan nuevo Panteón en Loma Bonita

-El edil informó que en los primeros días del mes de julio se reportaron 22 defunciones por covid en el municipio.

Redacción

El Presidente Municipal de Loma Bonita, en la cuenca del Papaloapan, Raymundo Rivera Hernández, el pasado lunes 6 de julio, llevo a cabo junto a su cabildo la supervisión del inicio de los trabajos de rehabilitación del nuevo panteón municipal, que se ubicará en la colonia Felipe Reyes Álvarez, detrás de la Universidad del Papaloapan.

Con este nuevo panteón se tiene el objetivo de evitar saturar el panteón con el que ya cuentan en el municipio, debido al incremento de decesos que han ocurrido por covid-19.

Rivera Hernández, mencionó que los pocos habitantes de la colonia donde se ubicará el panteón, se oponen ante esta situación, debido a que quieren que ese espacio sea destinado a canchas de fútbol, entre otras actividades, sin embargo, mencionó que este terreno es parte del Ayuntamiento, y se adquirió en administraciones pasadas y con el mismo propósito de ser un Panteón Municipal.

Cabe mencionar, que el pasado domingo 5 de julio, edil en compañía de su cabildo, emitió un mensaje a ciudadanía para informar acerca de esta rehabilitación, además de las medidas para evitar la propagación del virus.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario