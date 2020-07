Abandona Murat a hospital de Tuxtepec que está en paro; prioriza otros del estado

-Tuxtepec es el segundo municipio con casos de covid, y el hospital está en paro, ante la falta de material



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado viernes el personal del Hospital Regional de Tuxtepec, empezó un paro debido a que carecen de equipo, especialmente los que están asignados al área covid, y a pesar de esta situación el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa decide apoyar a nosocomios de otros municipios.



Y es que en días pasados en coordinación con el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, informaron que habrá una la ampliación de 25 a 42 camas del Hospital de Especialidades de Juchitán de Zaragoza convertido en unidad COVID-19, debido a los casos que se han presentado, sin embargo son 76 hasta el corte de este lunes, cantidad mínima comparada con los casos de Tuxtepec en donde se superan los 700 casos.



Además la ampliación del número de camas ha sido una demanda que por años han exigido los trabajadores de este hospital, que no solo atiende a ciudadanos de este municipio si no de toda la región, y también de lugares del estado de Veracruz.



Así mismo, anunció que se incorporarán 450 médicos para la atención en el estado de Oaxaca, sin especificar cuantos estarán asignados a Tuxtepec, en donde hasta el momento en el hospital regional se está trabajando con un 50% de la plantilla, y la falta de personal es una de las demandas del los trabajadores de la salud de Tuxtepec.



Cabe hacer mención que los trabajadores de la salud del hospital de Tuxtepec siguen a la espera de que los Servicios de Salud de Oaxaca, les doten de material ya que es su principal demanda, ya que solo cuentan con el equipo que ha sido donado por parte de la ciudadanía, cuando es obligación del gobierno estatal y federal, darles material y equipo especializado.

