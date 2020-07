Se activan protocolos para atender los daños generados por lluvias en Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax. 06 de julio de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que se activaron los protocolos del Gobierno del Estado para atender los daños generados de las lluvias por la Onda Tropical número 13.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que el Heroico Cuerpo de bomberos, a cargo de Manuel Maza Sánchez, reportó 23 árboles caídos en diversos puntos de la capital del Estado, siendo los más severos el registrado en el Periférico y la calle Huzares, en inmediaciones de la Central de Abasto.

La Unidad de Respuesta Inmediata de la CEPCO, reportó otro árbol caído sobre la calle Netzahualcóyotl, y uno más en la calle Popocatépetl de la Colonia Volcanes. También en la colonia Olímpica, sobre la calle Roldan, cayó un árbol sobre una vivienda generando pánico en una mujer de 74 años, quien requirió atención médica.

En tanto en la Colonia San Francisco y Linda Vista, un árbol cayó obstruyendo la circulación de la Carretera Internacional; en Prolongación de Eucaliptos, en San Felipe del Agua, San Jacinto Amilpas, Colonia Ejidal y Nuevo México también se presentó caída de árboles, sin que representarán riesgo para la población.

Sobre la calle de Valerio Trujano, la explosión de un transformador generó que la energía eléctrica se afectará en gran parte de la zona, este reporte fue atendido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cabe destacar que los trabajos de esta tarde se realizan en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Policía Estatal y Protección Civil municipal de Oaxaca de Juárez, San Jacinto Amilpas y Santa María Atzompa.

