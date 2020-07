Reabren restaurantes en Oaxaca tras inicio de “Nueva normalidad”

-Implementarán medidas de prevención para evitar contagios de Covid



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El sector restaurantero de la ciudad de Oaxaca reanudó sus actividades este lunes, tras el inicio de la “nueva normalidad”, Mario Rodríguez gerente del restaurante “Terranova”, informó que se tomarán medidas de higiene para disminuir el riesgo de contagios entre comensales y el personal.



Además de acatar las medidas de prevención que han determinado las autoridades sanitarias, algunos restaurantes implementarán otras más para reforzarlas, entre ellas es que los utensilios serán entregados en una bolsa o envueltas en servilletas, previa sanitización, los menús también estarán sanitizados y algunos serán por medio del código “QR”.



Una de las preocupaciones del sector restaurantero, es la incertidumbre si la próxima semana Oaxaca se mantendrá en semáforo naranja o regresará al color rojo, por ello algunos establecimientos de estos giros decidieron no abrir este lunes.



En cuanto a los apoyos que ofrecieron tanto el gobierno federal como estatal, dijo desconocer si se aplicaron, pues en el caso particular de este negocio no se solicitó, sin embargo mencionó que el Gobernador Alejandro Murat dijo que entregaría despensas a los trabajadores del sector restaurantero.



Cabe mencionar que en una primera instancia el acceso al zócalo estaba cerrado, sin embargo minutos más tarde se liberaron los accesos, aunque no se permitirá la estancia prolongada de personas en las jardinera o bancas, para así evitar aglomeraciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario