Poder Judicial de Oaxaca regresará a la nueva normalidad hasta el 16 de julio

-Este aplazamiento es debido al incremento de contagios de Covid-19 y el estado atraviesa una fase de riesgo

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – En los plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Consejo de la Judicatura consideraron a través del acuerdo 9/2020 prolongar el período de contingencia sanitaria determinando prorrogar sus actividades como una medida para evitar la propagación del virus SARS-CoV2.

Dentro del acuerdo laboral, se puntualizó que la prolongación del período de contingencia sanitaria exige mayor compromiso para cumplir con la función constitucional encomendada, así como el diseño de un nuevo esquema de trabajo para los órganos jurisdiccionales, “preservando la salud del público, de las y los servidores públicos judiciales”, además se ampliaron las actuaciones de los órganos jurisdiccionales.

La atención en los juzgados civiles, familiares, mercantiles, tradicionales y de competencia mixta deberán atenderse de previa cita electrónica o depositando en el buzón instalado en el edificio ubicado en División Oriente número 618, excepto aquellas en que se pida fecha para audiencia de cualquier naturaleza; emitir las sentencias y resoluciones que se encuentren en estado, salvo las correspondientes a los juicios orales mercantiles que deben pronunciarse en audiencia.

De manera mercantil para el desahogo de audiencias, se pueden aprovechar las posibilidades tecnológicas de videoconferencia para no llevarla de manera presencial y practicar las notificaciones a través de correo electrónico.

“Los juzgados de Ejecución de Penas deberán atender asuntos urgentes como solicitudes sobre controversias de beneficios que impliquen libertad, asuntos relacionados con las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad, cuestiones de traslados urgentes, peticiones de trámite que puedan acordarse y resolverse, así como lo relacionado con la compurgación inminente de la pena de prisión impuesta”, entre otras medidas.

En materia Penal tradicional se reanudará para atender sólo los asuntos urgentes como ejecución de órdenes de aprehensión, declaración preparatoria, resolución de término constitucional, fijar libertad bajo caución y dictar sentencia cuando se haya celebrado audiencia de vista.

